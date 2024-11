Cuatro peruanos participarán en US Open Junior

Perú estará presente en el US Open , último Gram Slam de la temporada 2021. Los tenistas nacionales Dana Guzmán , Ignacio Buse , Christopher Li y Gonzalo Bueno formarán parte del cuadro principal en la categoría junior .

Mediante la plataforma de Star+ ( Star Plus ), los amantes del tenis podrán disfrutar de los todos partidos de los cuatro representantes peruanos, que competirán del lunes 6 al sábado 11 de septiembre en US Open .

Star+ es el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company que desembarcó el 31 de agosto de 2021 en Latinoamérica con una amplia oferta de deportes en vivo de la mano de ESPN .

Asimismo, dicho servicio también cuenta con producciones de ficción y no ficción creadas íntegramente en América Latina. Star Plus ya puede combinarse con Disney Plus vía Combo+, una propuesta comercial que ofrece ambos servicios a un único precio.