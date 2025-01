Rafael Nadal: rendidos ante el 'Matador' y sus 21 Grand Slam tras el Australian Open 2022

La historia dicta que Rafael Nadal a sus 35 años ganó su Grand Slam número 21 luego de vencer a la prometedora estrella rusa Daniil Medvedev en un encuentro que parecía perdido. Luego de un 2-0 abajo ante el ruso, la figura española mostró toda su experiencia y ganó en el Australian Open 2022 . Un tremendo lujo disfrutar del talento y capacidad del español que no deja de sorprender aún en sus 20 años de carrera.

El primer Grand Slam obtenido por el 'Matador' fue el Roland Garros 2005 cuando venció al argentino Mariano Puerta, desde ese año hasta el 2022 Rafael Nadal ha triunfado en: Wimbledon, Abierto de Australia y US Open. Tremenda carrera del español de 35 años que no deja de sorprender, recordemos que el tenista no disputaba un torneo oficial desde hace 6 meses y además arrastraba una lesión en el escafoides (hueso de la mano).