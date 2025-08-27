Jelena Ostapenko se defiende de las acusaciones de Taylor Townsend, luego de perder en el US Open: "Para mí, no me importa de..."

El US Open, o también conocido como el Abierto de Estados Unidos, es uno de los cuatro torneos del Grand Slam, el cual es el sueño de cualquier tenista participar y avanzar hasta coronarse campeón. Durante el desarrollo puede acontecer diversos momentos de tensión, siendo el caso más reciente la confrontación entre Jelena Ostapenko y Taylor Townsend. Ambos profesionales protagonizaron una discusión donde se mencionó que hubo ataques raciales, a lo que la letona desmintió de las acusaciones, mencionando que respeta a todas las naciones.

Jelena Ostapenko se defiende de las acusaciones de Taylor Towsend

La US Open celebra su edición número 144 desde su creación en 1881, que inicio con la competencia masculina y después de 6 años se incorporó la categoría femenina. El complejo deportivo USTA Billie Jean King National Tennis Center reúne a los mejores 128 hombres y 128 mujeres del mundo para disputar el torneo individual y los dobles.

Este miércoles 27 de agosto, en horas de las tardes, Ostapenko se enfrentó contra Towsend por la segunda ronda del certamen. En un juego muy intenso, ambas tenistas tuvieron un incidente cuando se dieron las manos para concluir el partido con victoria de la estadounidense. Según la anfitriona, sintió que le faltaron el respeto, pero que no espera que recibir disculpas de la campeona del título del Roland Garros 2018.

"La gente se enfada cuando pierde y algunos dicen cosas malas. (Ostapenko) me dijo que no tengo clase ni educación y que veamos qué pasa cuando salgamos de Estados Unidos", expresó Towsend. Horas después, la tenista letona compartió en Instagram un video, aclarando que no hubo comentarios malintencionados. "Nunca he sido racista en mi vida", escribió. "Respeto a todas las naciones del mundo; para mí, no importa de dónde vengas", admitió en la publicación.

¿Contra quién se enfrentará Taylor Towsend?

Taylor Towsen venció en primera ronda a Antonia Ruzic por un marcador de 6-4 y 6-4, permitiéndola avanzar a la siguiente ronda, donde se enfrentó a Ostapenko. En el duelo, la estadounidense se impuso desde el primer set con 7 puntos sobre 5, forzando a que la otra mitad gane por 6-1. Con esta victoria en la cancha 11, volverá a competir por la tercera ronda ante Mirra Andreeva este viernes 29 de agosto.