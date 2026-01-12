0

Gonzalo Bueno vs Herbert por el Australian Open: cuándo juega y dónde ver en vivo

El peruano Gonzalo Bueno y Pierre Hugues Herbert se enfrentarán en el Australian Open en busca de clasificar al cuadro principal del primer Slam del año.

    Jasmin Huaman
    Gonzalo Bueno jugará ante el francés Herbert por la segunda ronda del Australian Open.
    Gonzalo Bueno jugará ante el francés Herbert por la segunda ronda del Australian Open. | Foto: Composición Líbero
    Gonzalo Bueno pudo superar la primera ronda de la fase clasificatoria y ahora tendrá que jugar contra el francés Pierre Hugues Herbert. El Abierto de Australia es el primer Slam del año y reúne a los tenistas más destacados del circuito. El peruano busca empezar el 2026 de la mejor manera y midiéndose ante grandes rivales.

    ¡Un nuevo reto! Gonzalo Bueno jugará la segunda ronda de la fase clasificatoria del Australian Open frente a Pierre Hugues Herbert. El partido se disputará en el Complejo Deportivo Melbourne Park. El mundo del tenis peruano estará apoyando a Bueno a la espera de un resultado positivo.

    ¿Cuándo juega Gonzalo Bueno en el Australian Open?

    El próximo partido de Gonzalo Bueno en el Abierto de Australia será el martes 13 de enero. El tenista peruano llega a la segunda ronda luego de vencer al georgiano Nikoloz Basilashvili en sets corridos.

    Gonzalo Bueno vs Herbert: dónde ver y a qué hora

    El encuentro de la segunda ronda entre Gonzalo Bueno vs Pierre Herbert se jugará el martes 13 de enero en el Complejo Deportivo Melbourne Park. En Perú, el partido iniciará aproximadamente a las 6:00 p.m.

    • 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador
    • 7:00 p.m. en Venezuela y Bolivia
    • 8:00 p.m. en Uruguay, Paraguay y Argentina

    Además, el enfrentamiento entre Gonzalo Bueno vs Herbert se podrá ver a través de la señal de Disney Plus en toda Latinoamérica. El Australian Open también contará con la participación de los tenistas con mejor ranking en el mundo.

    Jasmin Huaman
    AUTOR: Jasmin Huaman

    Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

