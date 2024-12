ESPN EN VIVO The Korean Zombie vs Ige: UFC Vegas 29

EN VIVO The Korean Zombie vs Daniel Ige ONLINE estarán cara a cara por la estelar del UFC Vegas 29 en el Apex de Las Vegas. A continuación, conoce la cartelera completa, horarios y canales de transmisión en todo el mundo.

Los amantes de la UFC ya se preparan otra vez para vivir una velada que promete muchas emociones en el UFC Vegas 29. Si bien no habrá ningún título en juego, la estelar la protagonizarán The Korean Zombie vs Ige.