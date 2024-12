VER Star + EN VIVO, UFC 266: Shevchenko vs. Murphy desde el T-Mobile Arena

LIVE STREAMING DEL ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP HOY. Ver Star Plus EN VIVO, UFC 266: Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega AHORA, ONLINE, EN DIRECTO, GRATIS y SIN CORTES, se enfrentan este sábado 25 de septiembre desde las 17:00 horas (primeras preliminares), 19:00 horas (preliminares) y 21:00 horas (estelares) en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento de la UFC será transmitido por ESPN+, Star Action y Star Plus. Puedes seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través del minuto a minuto en Líbero.pe.