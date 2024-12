Nick Diaz tras perder por TKO en UFC 266: "No sé cómo se organizó esta pelea"

Luego de no pelear por más de seis años, Nick Diaz regresó este último sábado al octágono de la UFC . Sin embargo, su esperado retorno fue opacado por una excelente presentación de Robbien Lawler , quien lo derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto.

Tras perder en UFC 266 , el mayor de los hermanos Diaz aseguró que no tiene ninguna excusas, pero que fue muy confusa la manera en que se organizó este combate.

"Me alegro de haber dado al menos un espectáculo. Tuve mucho estrés al entrar en esta pelea, especialmente por estar fuera por mucho tiempo. No tengo excusas. Tenía mucho tiempo libre y sabía lo que esperar", expresó.

UFC 266 Diaz vs Lawler 2. Foto: Los Ángeles Times.

Por otro lado, el nativo de Stockton no confirmó si va a volver a participar en otra pelea, pero si destacó el trabajo que realizó su openente, Robbie Lawler , dentro de la jaula.

"Me lo esperaba, él (Lawler) estaba en muy buena forma. Sabía que estaba goteando (sangre) aquí, así que no quería ensuciar demasiado. Me alegro de estar de regreso", agregó.