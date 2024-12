UFC 266: usuarios furiosos con ESPN por no transmitir las peleas estelares

La cadena internacional ESPN es la encargada de transmitir los eventos de UFC desde 2020. La misma no había tenido problemas con los fanáticos de las artes marciales mixtas, ya que sus emisiones suelen ser buenas y esto ha sido destacado en diferentes oportunidades; sin embargo, este último sábado ocurrió todo lo contrario.

ESPN no informó que los enfrentamientos más relevantes de UFC 266 iban a ser emitidos exclusivamente por Star Plus, por lo que miles de fanáticos de las MMA no tardaron en manifestar su indignación contra la cadena internacional en redes sociales.