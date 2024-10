VER aquí Star Plus en vivo Masvidal vs. Covington, cartelera estelar UFC 272

No te pierdas este enfrentamiento que protagonizarán Jorge Masvidal vs. Colby Covington EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO quiénes se medirán HOY sábado 5 de marzo en el T-Mobile Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada; por el evento UFC 272. Además, esta batalla podrás verlo a través de la señal de Star Plus, pero vía online puedes seguir las mejores incidencias en Libero.pe.