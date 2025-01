Figura de la selección peruana hizo fuerte revelación: "Me volví hincha de Alianza Lima"

Se sabe que el lateral izquierdo es seguidor de Universitario de Deportes, pero no descarta ser un blanquiazul más en el futuro. Si esto sucede, será similar al caso de Shiamara Almeida , quien recientemente confesó que cuando llegó a Matute no se consideraba hincha.

Shiamara Almeida con camiseta de Alianza Lima.

"No fue difícil, porque lo que te conmueve mucho es el amor hacia algo, en este caso hacia esta institución. Me conmovía mucho ver a la gente en sur gritando, como persona van al estadio sin conocernos, ni nada. Me recibieron muy bien y así me hice hincha de Alianza", agregó la también armadora de la selección peruana.