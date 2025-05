¡Se va! Universitario pierde a su primera figura para la siguiente temporada: "Gracias..."

El 2025 inició para Universitario de Deportes con muchas emociones, pues el club se enfocó en ganar la Liga 1, el fútbol femenino y la Liga Peruana de Vóley, conscientes que el camino no será sencillo por el nivel que muestran sus rivales. En ese contexto, se conoció que una figura crema no continuará en el equipo.

Como era de esperarse, la noticia sorprendió a muchos hinchas que se ilusionaban con que este importante elemento en el ataque continúe una temporada más; sin embargo, su futuro está lejos del club merengue y la figura lo confirmó en sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

¿Qué figura de Universitario no seguirá en el equipo?

“Y dale U! La primera frase que me hicieron decir al llegar aquí y con la que cierro este ciclo. Gracias hinchas por no parar de saltar, gritar, creer y apoyar (son la mejor hinchada del PerU), gracias U por la confianza y gracias equipo por el amor en estas semanas, las risas, la entrega y por todo. Me alegra haber aportado un granito de arena a este grupo que escribió una historia a base de esfuerzo, les deseo lo mejor a todos y a ti Elis Bento especialmente una pronta recuperación. ¡Muchos éxitos y bendiciones a todos!. Con cariño, una Puma”, escribió Laura Grajales.

Cabe recordar que la deportista colombiana llegó al cuadro crema para la fase final de la Liga Peruana de Vóley donde sorprendió con su talento, por ello, muchos hinchas se ilusionaron con su posible continuidad. A través de sus redes sociales, su club español Ciutadella le dio la bienvenida tras firmar contrato por dos temporadas.

De esta manera, y tras no lograr el tercer lugar del torneo nacional, Laura Grajales regresa a España, donde formó parte de CV Sayre y fue considerada una de las mejores voleibolistas.

¿Qué dijo el nuevo club de Laura Grajales?

“Importantísima incorporación al equipo de esta gran jugadora, que ha sido una de las más destacadas de la última edición de la Superliga Iberdrola: hablamos de Laura Grajales, quien ha sido una habitual de los equipos ideales de cada jornada siendo parte de CV Sayre”, dijo Ciutadella en sus redes sociales.