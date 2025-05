La selección de Camerún sorprende y ficha como entrenador a exDT de Alianza Lima

Pese a su abrupta salida de Alianza Lima, el entrenador brasileño Paulo de Tarso Milagres ha sido presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección femenina de Camerún. El anuncio se dio como parte de un ambicioso proyecto de desarrollo a largo plazo, respaldado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

La noticia fue confirmada tanto por la Federación Camerunesa de Voleibol como por el propio entrenador a través de sus redes sociales: "¡Es oficial! La Federación Camerunesa de Voleibol anuncia al entrenador brasileño Paulo de Tarso Milagres como nuevo técnico de la selección femenina. Con el apoyo de la FIVB, liderará una estrategia de desarrollo a largo plazo", se lee en el comunicado publicado en sus plataformas.

Este nuevo reto marca un giro inesperado en la carrera del estratega, quien buscará potenciar el talento africano y posicionar al equipo en competencias internacionales.

¿Por qué Paulo Milagres fue despedido de Alianza Lima?

La salida de Milagres de Alianza Lima sorprendió a muchos, especialmente por la cercanía con el bicampeonato nacional logrado por el club. Su salida se produjo en plena disputa de la Liga Nacional Superior de Vóley, y fue decidida por Cenaida Uribe, jefa del equipo íntimo.

Uribe justificó la decisión señalando una combinación de malos resultados y falta de preparación por parte del técnico: "No es fácil cambiar a un DT, pero vienes de perder contra los rivales directos: con San Martín, con Regatas. Iba a jugar con la ‘U’, que ya nos había ganado una vez. Entonces sentí que la cosa iba mal. Pensé: 'así como voy, no voy a ganar'. Tenía que tomar la decisión. Lo llamé y le dije al profe que no va más", declaró tras consagrarse campeona.

¿Qué sigue para Paulo de Tarso?

Ahora, con un nuevo horizonte en África, Paulo de Tarso Milagres tendrá la oportunidad de redimirse y demostrar su capacidad en un escenario internacional. El reto no será menor, pero su experiencia y el respaldo de la FIVB podrían ser claves para transformar el voleibol femenino en Camerún.