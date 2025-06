¡Inesperado! Crack de Alianza Lima dejó una carta y se fue del club: "Prefiero pensar..."

Uno de los principales clubes del Perú es Alianza Lima, que cuenta con una enorme cantidad de títulos en todas sus disciplinas. Bajo esa premisa, recientemente todos los hinchas se llevaron una enorme sorpresa luego de que una de sus principales estrellas dejara una inesperada carta antes de dejar el elenco blanquiazul para siempre.

Y es que desde hace una semana se sabía la salida definitiva de este personaje, aunque nadie pensó que le dejaría un conmovedor mensaje a todos los aficionados de Matute. Nos referimos a Marina Scherer, que acaba de salir campeona de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 con el conjunto íntimo y también clasificó al Mundial de Clubes tras quedar en segundo lugar del Campeonato Sudamericano.

Como sabemos, la brasileña dejó de formar parte de Alianza Lima tras cuatro temporadas y ello causó diversos sentimientos tanto en el plantel como hinchada. Previo a su partido, la voleibolista decidió dejar una carta despidiéndose de toda la institución deportiva y sobre todo aquellas personas que la apoyaron en este largo tiempo, donde salió subcampeona nacional.

La carta de Marina Scherer en Alianza Lima.

Marina Scherer se despidió de Alianza Lima

"Hoy me siento a escribir algo que nunca imaginé llegaría tan pronto: mi despedida de Alianza Lima. Fueron cuatro temporadas inolvidables. Ahora es momento de seguir un nuevo camino. Es una decisión difícil, pero necesaria para mi crecimiento profesional y personal. Sin embargo, no quiero que esto sea un adiós, prefiero pensar que es simplemente un hasta pronto al club, al pueblo peruano, y a todos los que me acogieron y me hicieron sentir que este país también es mi hogar. Y a la hinchada blanquiazul: ustedes son únicos, son el corazón de Alianza. Jamás olvidaré sus cantos, su apoyo y su amor incondicional. Me llevo todo lo que vivimos y dejo aquí una parte de mi corazón", indica en la carta.

Vale precisar que Marina Scherer fue una de las pilares para el bicampeonato de Alianza Lima e incluso en la temporada 2023/2024 fue elegida como la mejor armadora de todo el campeonato, por lo que era obvio que tarde o temprano llegaría una oferta por la brasileña.