Universitario contactó a figura de la selección y su respuesta sorprendió: "Prefirió..."

Universitario de Deportes tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compita, esto ante la exigencia de los hinchas y porque su propia historia así lo exige. Además del fútbol masculino y femenino, los 'merengues' también juegan la Liga Peruana de Vóley y la Primera División de Futsal.

Fabrizio Acerbi, encargado del área polideportiva de la 'U', concedió una entrevista en el podcast Tiempo Crema, donde pudo hablar de un nombre que estaba en el radar para reforzar a su equipo de voleibol.

Ante las consultas en el chat sobre Kiara Montes, quien meses atrás había dicho que le gustaría jugar por las 'Pumas' en un futuro, el dirigente reveló que sí hubo contactos con la receptora desde Ate.

Kiara Montes con camiseta de Regatas.

Sin embargo, la también figura de la selección peruana finalmente prefirió quedarse en Regatas Lima por una temporada más, debido a que tiene vínculo por toda la próxima temporada con el cuadro chorrillano.

"Hemos contactado, pero lamentablemente hay jugadoras que aún pertenecen a clubes. Yo sé por quién me están preguntando, a una que dijo abiertamente que quería venir, hubo el contacto, pero ella prefirió quedarse porque tiene un año más de contrato en su club", dijo Acerbi, quien también reveló cómo funciona el mercado peruano de pases en el vóley.

"Tú perteneces a un equipo dos años y cada dos años te vuelven a afiliar. Entonces, si no la fichas en ese año par, tienes que esperar, o negociar con el club. A estas alturas, con la que la 'U' ha hecho, nadie nos va a regalar una jugadora. Así no las quieran, las van a preferir tener a dársela un rival directo", agregó.

Kiara Montes y la vez que confesó que quería jugar por Universitario

Durante un diálogo con Latina en abril pasado, Kiara Montes confesó su deseo de algún día llegar a Universitario "No sé por ahí me gustaría también jugar en la ‘U’, una ‘pumita’, si me agradaría irme al extranjero, me gusta bastante la italiana, la segunda de Italia también es muy buena”, dijo 'Kia' aquella vez y luego reveló los motivos.

"Siento que es un equipo chévere, porque no cualquier equipo llega a una temporada y se nivela tanto, la temporada pasada era la primera que volvía, y esta temporada hubo un despegue total. Aparte que tiene todo el respaldo de la hinchada, yo vengo de jugar en Regatas tanto años, estos equipos son grandes y juegan siempre con el público de la mano, sería chévere, un montón de gente siempre me escribe, ‘Oye Kiara vente a la U’, podría ser interesante quizás algún día", sentenció.