Universitario tendría acuerdo con figura de la selección peruana para luchar por el título

Universitario de Deportes es uno de los clubes históricos del Perú, por ello, se enfocan en lograr todos los títulos en todas sus disciplinas como la Liga 1, fútbol femenino, reservas, futsal y Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, son conscientes que para conseguir los objetivos tienen que tener buenos refuerzos en el plantel.

De esta manera, se enfocaron en el mercado de pases a lo largo del año y las renovaciones, fichajes y salidas se fueron dando. En ese contexto, y a mitad del 2025, trascendió que una importante figura que ha sido convocado a la selección peruana ya tendría un acuerdo con el club crema.

Universitario de Deportes lucha por conquistar el título

Cabe señalar que el conjunto merengue quiere seguir dándole alegría a sus hinchas con los títulos, siendo el fútbol masculino el que pudo lograr el objetivo en los últimos años. No obstante, no todas las disciplinas han conseguido el trofeo, pues las ‘Pumas’ no alcanzaron la final el 2024 y este 2025.

Tras finalizar la temporada de la Liga Peruana de Vóley que dejó a Alianza Lima como bicampeón nacional al vencer a Regatas, en Universitario buscan seguir por el buen camino que tuvieron este año y apuntar a armar un gran plantel. En ese contexto, se conoció que Karla Ortiz ya tendría un acuerdo para continuar en el equipo.

De concretarse, la voleibolista estaría renovando su vínculo contractual con la ‘U’ de cara a la entrante temporada del campeonato. Por el momento, aún no hay oficialización de nuevos jales en el equipo de las ‘Pumas’, mientras la expectativa de los hinchas merengues crece.