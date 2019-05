Dota 2: Anvorguesa completa los equipos a Starladder Ukraine Minor

Dota 2 tuvo la última clasificatoria oficial antes de las regionales a The International 2019. El último cupo por pelearse fue de Sudamérica donde el equipo Anvorguesa desde la llave baja consiguió derrotar a Egoboys, Thunder Predator y G-Pride para unirse a los 7 equipos que estarán en Starladder Minor.

FOTO: @OGADotaPIT

SUDAMÉRICA: el primer día sorpresivamente Anvorguesa derrotaba a Egoboys por 2-0. El segundo día Thunder perdió 2-1 contra Templar Assassin de Chris Brown, el midlaner por momentos fue controlado en los comienzos de la partida, pero de igual manera pudo remontar la situación y llegar a la gran final.

Debido a los problemas de latencia con el servidor de Brasil, hubo muchas pausas entre los juegos. También K1 fue reemplazado por Madara por problemas de conexión. G-Pride baneo a TA de Chris Brown, a pesar de ello no pudo controlar al Sven de Madara. La segunda partida con estrategia de Drow Ranger y Wisper jugando Enchantress lograron ganar el cupo a la Minor.

EUROPA: los favoritos no decepcionaron en esta región. A los playoffs llegaron Aachen, The Final Tribe, Alliance y Ninjas in Pyjamas donde se disputaban 2 cupos. La llave alta ganó NiP por 2-0 a Alliance. El segundo cupo se enfrentó Alliance contra TFT, sin problemas ganaron por 2-0 llevándose el segundo de Europa.

SEA: el equipo que destacó en la regional de EPICENTER Major tenía su segunda oportunidad. MYSG+AU estuvo como favorito, pero en el camino se encontró a Mineski. En las 2 ocasiones que se enfrentaron, Mineski utilizó estrategias poco usuales. En la final sacaron Techies de Ninjaboogie que derrotó a MYSG+AU, quienes finalmente perdieron por 2-0 ante Mineski que se lleva el cupo.

FOTO: @sldota2

Recordemos que los 2 últimos a EPICENTER Major se los llevarán el TOP 2 del torneo Starladder Ukraine Minor.

EL DATO

La fase presencial del torneo Starladder Ukraine Minor empieza desde el 12 al 16 de junio, será jugado en Cybersport Arena en Kiev y tendrá un pozo de $300,000.