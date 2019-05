Dota 2: resumen de cambios más importantes en la nueva versión 7.22

Dota 2 tenía poco más de 2 meses con la versión 7.21d y con el meta desbloqueado era muy habitual ver a Drow Ranger, Abaddon, Oracle entre otros. El viernes llegó la esperada versión 7.22 donde su principal cambio es que todos los héroes tienen la mejora de Aghanim's Scepter. A continuación, veamos los cambios más resaltantes.

Añadidos al modo capitán Io y Mars. Tenemos a todos los 117 héroes en el modo oficial de torneos. Han debilitado a Io, ahora Tether puede ser cancelado con aturdimiento mientras se une a un aliado (como Timber Chain). Mars le han reducido 4 de daño base, 1 de armadura y su habilidad Arena of Blood ocasiona menos daño en los primeros niveles, pero en nivel 3 se mantiene su 250.

Aghanim's Scepter ha sido mejorado. Los 24 héroes que faltaban recibir mejora, ahora la tienen y algunos héroes que ya tenían Scepter se les ha modificado. Cuando compras el ítem tienes un efecto visual debajo, ahora con una receta de 2000 puedes obtener el efecto (sin las estadísticas) como un buff ahorrando un espacio de inventario. El siguiente nivel de Aghanim's se llama Aghanim's Scepter (Consumable).

FOTO: @wykrhmreddy

Roshan es más fuerte, pero deja una recompensa más. La armadura base del jefe lo incrementaron en 2 y el daño que incrementa por minuto ha sido incrementado de 4 a 6. Cuando matas el tercer Roshan puede soltar un Refresher Shard o un Aghanim's Scepter (Consumable). El cuarto Roshan bota 4 ítems, incluyendo el Aghanim's consumible. Si este ítem lo agarra un héroe que ya tiene la mejora de Scepter, al compartirlo con sus aliados no habrá efecto alguno y el ítem quedará inservible.

Las catapultas no pueden dominarse, encantarse o convertidas. También, atacan 0.3 segundos más lento y las 2 catapultas ahora salen en minuto 35. Las torres de la base tienen más daño de 152 a 175 y proporcionan más armadura con su aura. Las torres Tier 2 a más, al activar el glifo tienen ataques múltiples, pueden apuntar hasta 2 objetivos más priorizando los más cercanos.

FOTO: Liquipedia Dota 2

La experiencia requerida para llegar a nivel 5 y 6 es menor, pero a partir de nivel 19 a más se aumenta en 100 para cada nivel. Las ilusiones ahora tienen lifesteal y el efecto de lifesteal funciona contra ilusiones enemigas. Algunos héroes su velocidad de ataque base ha sido modificada y su regeneración base de maná.

Los siguientes items ya no pueden compartirse parcialmente: Ring of Regen, Ring of Tarrasque, Sage's Mask, Ring of Health, Void Stone, y Perseverance. Esto existía desde Dota 1, donde algunos jugadores compartían efectos de sanación de vida o maná para apoyar a sus aliados cercanos. En la versión anterior, lo aprovechaban con Enigma apoyando al offlaner con Ring of Regen.

En otra publicación detallaremos los cambios más importantes de Aghanim's Scepter donde 24 héroes reciben esta mejora y otros han recibido modificaciones, cambios de Héroes y cambios de ítems.