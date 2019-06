Dota 2: Ganadores y perdedores de 7.22c

Con la Starladder Minor a 3 días y con un meta que aun no se establece, valve decidió lanzar el día de ayer (9 de Junio) la versión 7.22c para Dota 2. Una vez más valve intenta cambiar el meta a su manera, buffeando a los héroes menos populares y nerfeando a los más fuertes dentro del meta competitivo. En esta nota mostraremos los grandes ganadores y perdedores del parche 7.22c.

Entre los héroes más beneficiados con el parche se encuentran Dazzle, Elder Titan, Dark Willow, Weaver y Axe. Sin embargo el héroe que recibió el cambio más significativo y que promete regresar al metajuego es Tinker. Ahora en como talento de nivel 15 en vez de +30 Velocidad de movimiento tendrá +150 Oro/Minuto.

Este cambio sumado a un aumento en su talento de nivel 20 de +8 a +10 de daño en March of the Machines no solo asegurara los items necesarios en Mid-Lategame, sino que también aumentara su poder defensivo en high ground (Tier 3). Recomendamos banear a Tinker en rankeds, ya que con él talento de oro, el héroe ganara mucha popularidad.

De otro lado de la moneda se encuentran los héroes que recibieron los nerfs más significativos, estos fueron Nyx Assasin, Dark Seer, Sven y Batrider. Si bien los nerfs no han sido muy drásticos algunos de estos héroes podrían salir del metajuego. Nyx Assasin perdió 0.75 de su famosa regeneración base, lo cual podría hacerlo más riesgoso como pick de posición 4.

Este parche sale 3 días antes del inicio de la Starladder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2, lo cual lo hará más fresco para el espectador. Sin embargo los equipos que deben adaptarse en tan poco tiempo al parche pueden tener sentimientos encontrados por este lanzamiento abrupto por parte de Valve. Para un análisis más profundo del parche pueden ver a nuestro analista Chuwaca quien hizo una transmisión en su canal al respecto.