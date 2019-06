Tavo sobre Anvorgesa: "son uno de los mejores equipos de SA ahora mismo"

Tavo salió del equipo Chaos Esports tras los malos resultados en Disneyland Major. Luego, se unió al equipo Complexity de Dota 2 con el cual clasificó al torneo Starladder Ukraine Minor donde fue eliminado muy temprano por Team Sirius. Pudo otorgarle una entrevista a VPesports donde habló sobre su llegada al equipo, el entrenamiento previo y su opinión sobre Anvorgesa.

Hola este es tu primer torneo con Complexity ¿Cómo te sientes ahora? ¿Luego pudiste ver con tus compañeros algunos replays de las partidas y digerir lo que sucedió?

Si bien, siempre apesta perder. Una de las razones que hayamos tenido buenos resultados fue el descanso luego de clasificar. Pienso que lo hicimos bien en las clasificatorias, pero luego regresamos a nuestras casas preparamos las visas para el viaje, cuando llegamos salió parche y tuvimos que adaptarnos.

¿Pero ustedes hicieron un pequeño bootcamp en Europa, cierto?

Si hicimos el bootcamp, pero en mi opinión no estabamos lo suficientemente estables. Necesitamos estar en la misma página cuando hacemos el draft. Nosotros debemos mantenernos juntos para los próximos torneos. En el draft tenemos diferentes opiniones haciéndolo mucho más difícil.

En el tercer juego contra Mineski tenían la ventaja en sus manos, pero en un momento echaron ese buen momento ¿Qué sucedió?

La derrota de ese tercer juego probablemente fue por mí. Nosotros tomamos una mala pelea cuando liderábamos, yo usé mi buyback mal y volví a morir en ese momento complicando la partida a partir de alli. Yo no estaba 100% concentrado en la partida, no se por qué no sentía un presentimiento sobre mí en ese juego.

Ahora que deberás jugar las clasificatorias a The International 2019 ¿Qué piensas sobre la región NA y cuáles son tus chances de clasificar?

Bueno, de los equipos que probablemente nos enfrentemos en las clasificatorias, los más fuertes son Forward, J.Storm y probablemente beastcoast. Dicho esto, las clasificatorias nunca son fáciles o sencillas de predecir, y ahora que hay solo un cupo, será un baño de sangre por supuesto. Confío bastante sobre nuestras chances, Tenemos una buena comunicación y tiempo suficiente para corregir problemas antes que inicien las clasificatorias.

¿Nos contarías sobre tu decisión de jugar en Norteamérica? ¿Cómo sucedió y por qué te mudaste en vez de continuar en Brasil?

Cuando sucedió el asunto de Chaos, aún me encontraba en la Major, perdimos e inmediatamente quería formar un equipo de jugadores brasileño para participar por las últimas clasificatorias Major/Minor. Pero, no había suficiente tiempo para hacer ello tras el torneo. Entonces, tras finalizar el torneo recibí una oferta de complexity y pensé que sería una buena experiencia para mí.

Pensé que esta era una buena oportunidad para mejorar como jugador y al mismo tiempo, estaba emocionado de jugar en otra región. Estoy muy feliz de jugar partidas en NA que en SA que son de menos nivel. Cuando tienes mucho nivel de habilidad demoras bastante en encontrar partidas, en SA no hay muchos jugadores buenos y por eso casi nunca encuentro, además que tenía más latencia al jugar en US East para encontrar buenas partidas.

En este torneo Anvorgesa ha alcanzado el TOP 4 del torneo, además que 3 de sus integrantes lograron el mismo mérito con Majestic Esports ¿Qué opinas sobre ellos?

Ellos son buenos jugadores, todos ellos. Ellos aplastan en los pubs de SA incluso de NA, por supuesto ellos son uno de los mejores equipos de SA en la región ahora mismo. Probablemente, una de las razones para que ellos sean tan buenos es que juegan sin nada de presión.

Podrías verlo aquí también y jugar sin ningún tipo de presión para un equipo que no es favorito es muy bueno. Ellos literalmente no tienen nada que perder. Se supone que no deben vencer a nadie, están en el torneo jugando Dota y teniendo el mejor momento de sus vidas.

FOTO: Starladder Dota 2

Debes estar familiarizado con su historia, hace unos años estabas jugando en la misma situación sin un patrocinador u organización ¿Qué consejo le darías a ellos?

Cuando llegue el momento para firmar un contrato, léalo primero. Eso es, en serio, lean sus contratos primero chicos. Consigan un abogado antes de firmar cualquier cosa.

¿Este consejo viene de tu experiencia personal?

Sí. Todo lo que puedo decir es que los contratos son peligrosos.

La entrevista completa pueden encontrarla aquí, esto fue hecho por VPesports y su reportero Taras Bortnik que estuvo en la Minor. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.