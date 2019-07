Esports: padre apoya a su hijo de 14 años con su carrera de Fortnite

Epic Games es creador del juego Fortnite, este mes tendrá su final mundial con un premio de $30 millones. Por ese motivo, un padre de familia retiró del colegio a su hijo de 14 años para apoyarlo en su carrera profesional de esports.

En los últimos años, los esports han ido adquiriendo más adeptos, el caso reciente de Fornite y su crecimiento rápido le ha permitido crear un torneo con $100 millones en presupuesto. Este juego tiene muchos seguidores jóvenes entre niños y adolescentes. Precisamente Jordan, cuyo nick es Crimz en Fortnite, practica entre 8-10 horas diarias.

Jordan ha salido del colegio y asiste a clases en línea unas cuantas horas al día, mientras que tiene su rutina de juego. Su padre David Herzog lo apoya completamente en su camino por volverse un jugador profesional, y para ello ha gastado en más $30 000 de equipamiento gaming.

Además, David canceló las vacaciones familiares de la familia para que pueda concentrarse al 100% en su carrera y no tenga ninguna interrupción. Incluso, le compró a Jordan un Maserati con el tag de jugador personal en su placa de licencia.

Desde hace mucho tiempo, Jordan empezó a jugar videojuegos a la edad 3 años. A los 7, entró al competitivo con el juego Halo. A los 12, ganó un torneo local ganando su primer premio en efectivo.

Fue la decisión de David retirar del colegio a Jordan para que siga su carrera de esports hacia a la fama, el éxito y el respeto. "Lo he estado criando para esto" fueron las palabras de David cuando se le preguntó. Más tarde habló sobre el rápido crecimiento de los esports y Fornite, en general, fueron estos hechos que lo motivaron a tomar esa decisión.

David está involucrado en la industria de los videojuegos hace mucho tiempo. Según David, él es uno de los TOP-15 vendedores de eBay en el mundo al intercambiar y vender productos de videojuegos. También, está estableciendo crear su propio rubro de mercadería y vestimenta gaming.

Hasta ahora, Jordan ha ganado un total de $60,000 por jugar videojuegos, que es administrado por David para invertir en el futuro de la carrera de Jordan.

La industria de los esports sigue creciendo, a pesar que su hijo ya no va al colegio como antes, sigue asistiendo a clases en línea para no perder todo lo aprendido.