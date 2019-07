Esports: marca de autos Chevrolet patrocina al equipo Invictus Gaming

La escuadra china de esports Invictus Gaming acaba de firmar un acuerdo de patrocinio con nada menos que la marca automotriz estadounidense, Chevrolet. El objetivo es promocionar el nuevo Chevrolet Tracker SUV, y múltiples jugadores de la organización ya aparecieron en comerciales de la marca. Según esportsbets, este patrocinio tendrá un efecto positivo en los esports:

Pocos equipos de esports pueden compararse con Invictus gaming. No solo esta organización se empoderó como una potencia en League of Legends con una victoria en el campeonato mundial del 2018, si no también fue la manera en como superó a todos los equipos de la escena, sin dejar dudas de quien era el mejor. Combinado con la agresividad de su juego, no sería una sandez decir que IG está en el clímax de su popularidad.

Si es que regresamos en el tiempo un par de años, inclusive los mejores equipos del mundo tenían dificultades en conseguir patrocinio de empresas tan grandes como Chevrolet. Es fácil interpretar que un acuerdo así impulsa a todo el mercado de esports, sin embargo las primeras impresiones pueden ser malentendidas.

No es un secreto que la escena China de esports es una de las más grandes del mundo. En el 2018, la final de LoL llego a tener 205 millones de espectadores, y Chevrolet seguro quiere atacar este mercado en popularidad creciente. Últimamente, hemos visto como ya varias marcas de carros se interesan en este mundo de los esports, como Honda, Toyota, Mercedes-Benz, entre otras.

En el caso de Mercedes-Benz patrocinan el equipo Royal Never Give Up, que también es de China, y los torneos ESL donde el jugador más valioso de la final es premiado con un carro valorizado en $50,000.

La marca Chevrolet aparecerá en cada equipamiento, transmisiones en vivo y redes sociales. Incluso cada jugador del equipo de League of Legends ha hecho su propio comercial con la marca.

FOTO: Invictus Gaming

Otro hito importante en los esports donde otra marca de automóviles, en este caso Chevrolet, se une a un equipo poderoso de esports como lo es Invictus Gaming.