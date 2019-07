WoW: Method es el primer equipo que vence a Queen Azshara

Después de 13 días y más de 350 muertes con el último boss, Method se convirtió en el primer equipo a nivel mundial en vencer a Queen Azshara terminando de esta forma el Palacio Eterno.

La organización del Reino Unido tuvo un largo enfrentamiento no solo contra los diferentes bosses del juego, si no contra su más cercano rival, Limit.

La escuadra norteamericana auspiciada por Red Bull fue la guild que más complicado le puso las cosas a Method, ya que fue la primera escuadra en vencer al penúltimo boss Za´qul. Lamentablemente, no lograron vencer a Queen Azshara, y para cuando Method público en su cuenta oficial de Twitter que habían logrado vencer al boss final, ninguna organización había logrado acabar con la reina.

Method have done it! They've finished Queen Azshara off, claiming the World First and winning the Eternal Palace Race to World First. This is Method's 12th endboss WF and raid/race win, as well as the third of Battle for Azeroth!https://t.co/vlitnSMzrC#RaidProgress #RWF pic.twitter.com/BXJejSGccM — Method (@Methodgg) July 28, 2019

Method siempre confió en su capacidad para conseguir la victoria en este raid; y es que la escuadra europea, publicó el 16 de julio una foto donde ponían a la venta una camiseta enumerando todas sus victorias anteriores, cerrando la lista la victoria contra Queen Azshara.

Recordemos que la lista dio inicio en el 2012, cuando consiguieron ser los primeros en acabar con Will of the Emperor. Pero ser los primeros en vencer a Queen Azshara no fue el único premio que consiguieron, también consiguieron a la mascota "Guardian of Azertoh".

Did not realize that only 2 people get the rank 4 essence from the Mythic kill. But for anyone wondering what it looks like, here is a sneak peak. (only 2 of them currently in the world). pic.twitter.com/S9v04xViw8 — George Georgiadis (@MethodRoger) July 28, 2019

Como es sabido, Method transmitió vía Twitch los largos 13 días que pasaron para que pudieran ser los primeros en ganar. Además, consiguieron un increíble promedio de 30 mil espectadores por día. Incluso, el día final llegaron a la espectacular cifra de 130 mil espectadores.

Sumado a esto, lograron recolectar 66,320 dólares gracias a las donaciones de todos los seguidores. Este dinero será donado a la organización Save The Children.

La cuenta oficial de World of Warcraft, vía Twitter, felicitó a Method por ser el primer equipo en concluir este complicado raid en el que compitieron las mejores guilds del mundo.

World of Warcraft ha demostrado una vez más que es un juego que cuenta con una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo y que son fieles seguidores de cada nuevo evento que llega año tras año. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.