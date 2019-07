Dota 2: Pain Gaming se vuelve el primer finalista de The Summit 10

Dota Summit 10 esta cerca de llegar a su fin. El día de hoy se jugaron 4 intensas partidas que nos dejaron al primer finalista del torneo y a tres eliminados que tendrán que conformarse con mirar el resto del torneo desde la casa de Beyond The Summit.

FOTO: Beyond The Summit

El primer duelo de la fase de eliminación figuraba como uno de los más intensos el día de hoy. J.Storm había mejorado en la fase de grupos, después de empezar con pie izquierdo consiguió importantes victorias que le dieron confianza. Por su parte, Serenity quería demostrar que no era un equipo débil y así lo demostró tras vencer 2-1 al equipo americano.

Si bien la escuadra entrenada por Demon empezó con el pie izquierdo logrando un victoria en la primera partida, el equipo chino demostró que vino para conseguir el título y venció en las siguientes partidas a la escuadra norteamericana y lo elimino del torneo. J. Storm de esta forma se quedó con el sexto puesto y con un premio de $6.100.

El equipo del peruano Mooz había conseguido pasar la fase de grupos como el mejor posicionado de la llave baja, es por eso que tuvo la oportunidad de enfrentarse al peor equipo de la fase de grupos. Complexity, había pasado por una pésima fase de grupos quedando último, por eso fue bastante la sorpresa cuando logró ganarle la primera partida a beastcoast.

La segunda partida también parecía que acabaría a favor de Complexity pero finalmente el Slark de Mandy voltearía la partida a favor de beastcoast. La tercera partida quedo a favor de Complexity que esta vez no se confió y aseguró la partida.

De esta forma el equipo del peruano se quedó con un premio nada despreciable de $8.100.

FOTO: Beyond The Summit

La final de la llave alta, enfrentaba a los mejores equipos del torneo Pain Gaming y Alliance. La primera partida fue un "snowball" de Alliance que consiguió la victoria en 25 minutos. La segunda partida fue demasiado pareja, finalmente Pain Gaming se quedaría con la victoria después de 60 minutos de intenso Dota.

La última asombró a todos cuando terminó con victoria de Pain Gaming, el cual vino desde atrás y se convirtió en el primer equipo clasificado a la gran final.

The Brazilian boys have done it as @paiNGamingBR are the first team in the #DotaSummit 10 Grand Finals! Time to pop off. #dota2



📺https://t.co/VZnt4kO1Z3 pic.twitter.com/GPvqIjTruY