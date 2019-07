Dota 2: Alliance y Pain dominan la fase de grupos de Dota Summit 10

The International 2019 es el torneo que todo amante del Dota 2 esta esperando. Aunque, antes de este hay un torneo al que no debemos perderla pista. Se trata de Dota Summit 10, torneo donde no encontramos a 6 equipos que fácilmente podrían estar en The International 2019.

Pain Gaming, Alliance, Team Serenity, beastcoast, Complexity y J.storm se enfrentaron en una fase de grupos, que recordemos no eliminaba a ningún equipo, solamente servía para definir que equipos irían a al Llave superior y que equipos irían a la Llave inferior.

Día 1

El primer día tuvimos 8 duelos Bo2, donde el claro dominador fue el equipo de Alliance, que logro vencer 2-0 a J.Storm y a Serenety, seguido por Pain Gaming, que logro vencer a Complexity y J.Storm

De esta forma Alliance y Pain Gaming se posicionaban como los mejores equipos del torneo. Por su parte, beastcoast, equipo donde juega el peruano Mooz, no logró obtener más de 2 empates contra J.Storm y Complexity. Equipos que sin duda no se encontraban en su mejor momento.

FOTO: LIQUIPEDIA

Día 2

Pain Gaming y Alliance ya se habían posicionado como los mejores equipos de la competencia, y en el día dos lo reafirmaron. Alliance consiguió dos contundentes victorias, que lo posicionaron como el primero de la tabla general, por su parte Pain Gaming también consiguió una importante victoria contra Team Serenity, pero beastcoast logró arrebatarle un empate, lo que hizo que Alliance se quedara con ese primer lugar.

Las siguiente partidas acabarían en empate lo que hizo que no hubieran mayores movimientos en la tabla de posiciones, que posiciono a Alliance y Pain Gaming como los mejores equipos del torneo llevado a cabo en Los Ángeles.

FOTO: LIQUIPEDIA

Playoffs

El día de mañana se inicia la fase final de este interesante torneo. Los primeros duelos que veremos serán por la llave baja del torneo entre beastcoast y Complexity seguido del duelo entre Team Serenity y J.Storm. Acto seguido tendremos el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la competencia, Pain Gaming y Alliance, los cuales se enfrentarán en un Bo3 siendo el equipo que resulte ganador, el primer clasificado a la gran final.

Las partidas empezarán el día de mañana de las 11:00 am por el canal oficial de Beyond The Summit y prometen ser partidas muy entretenidas que nos mantendrán ocupados durante todo este feriado largo. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.