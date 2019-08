CSGO: s1mple es baneado por 1 semana de Twitch

Oleksandr "s1mple" Kostyliev, jugador de la escuadra de CSGO de NAVI, ha sido baneado por una semana de la plataforma Twitch, después de que realizara comentarios homofóbicos durante uno de sus streams.

Según el periodista Rod "Slasher" Breslau, los comentarios fueron lanzados en modo de broma por el jugador contra su compañero de equipo Kirill "Boombl4" Mikhailov.

s1mple has been suspended from Twitch for one week



source with knowledge confirms this is indeed because s1mple used a homophobic slur (pidor) jokingly during a July 29th FPL game to his NaVi teammate Boombl4



here's the clip, a CIS editor even made a meme video two weeks ago pic.twitter.com/pQmx9kk7iR