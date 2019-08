Gambit Youngsters clasifica a la MSI Gaming Arena 2019

La escuadra secundaria de Gambit Esports en Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) , Gambit Youngsters, logró la clasificación a la MSI Gaming Arena 2019 al ganar la clasificatoría regional de CIS. El equipo tuvo que abandonar la clasificatoria de la BLAST Pro Series: Moscow 2019 para poder llegar a tiempo.

El formato de esta clasificatoria consistía de una llave de eliminación simple, con tan solo ocho equipos participantes. En su primer encuentro les tocó jugar en contra de Se7en eSports, a los cuales vencieron en Inferno y Dust II.

Cuartos de final

Ambos mapas tuvieron el mismo resultado, GambitY obteniendo 11 puntos en la primera mitad y luego completando los 5 restantes en la segunda mitad; mientras que Se7en encontró 4 puntos en las primeras mitades y solo 2 en las segundas.

Ver (EN) Gambit Youngsters vs. Se7en | MSI MGA 2019 | by @Protalis22 & @VortexEntmtCSGO desde VortexEntmt en www.twitch.tv

Semifinal

En la semifinal se encontraron con ESPADA, quienes vencieron a EL'quvet con un 2 - 0 en Vertigo (16 - 2) y Dust II (16 - 8), pero esto no se repetiría para ellos. Esta serie fue la más reñida de toda la clasificatoria a pesar de haber acabado 2 - 0 a favor de GambitY.

Ambos encuentros se extendieron a múltiples Overtimes. El primer mapa fue Vertigo (25-22) y el segundo y último fue en Mirage (22 - 20). Ver (RU) MSI Gaming Arena 2019 (CIS CQ / North American CQ) | Gambit Youngsters vs Espada | bo3 | by @TollTv desde uccstudio en www.twitch.tv

Final

En la última serie del día se enfrentaron contra raregods pero fue muy mala, digna de Games of Thrones. Gambit Youngsters arrasó con raregods en el primer mapa jugado en Mirage (16 - 6). La segunda partida fue todavía más decepcionante tras que se descubriese que raregods rompió las reglas al participar con un jugador menor de 16 años.

Ver (RU) MSI Gaming Arena 2019 (CIS CQ / North American CQ) | Gambit Youngsters vs Espada | bo3 | by @TollTv desde uccstudio en www.twitch.tv

Con esta victoria Gambit Youngsters clasificó a la MSI Gaming Arena 2019 que se jugará del 29 al 30 de septiembre y premiará con un pozo total de $60 000 dólares entre los cuatro equipos participantes: Riot Squad Esports, ex-Epsilon Esports, Vici Gaming y Gambit Youngsters.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)