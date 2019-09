Puff Daddy y una organización invierten $96 millones en los esports para escuelas secundarias

Sean John Combs, mejor conocido en Estados Unidos como Puff Daddy, es un rapero que ha decidido invertir en un proyecto que busca que las secundarias reconozcan a los esports como un deporte a través de todo el país.

El rapero norteamericano ha realizado una de las inversiones más grandes dentro de los esports al realizar una subvención de más de 96 millones de dólares.

Sean Combs no es el único que respalda de manera económica ha PlayVS, nombre de la organización que lidera este movimiento, otra de las personas que subvenciona este movimiento es el co fundador de Twitch Kevin Lin.

PlayVS es la liga oficial de esports para las escuelas secundarias la cual está asociada a la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas y Secundarias del Estado los cuales han estado trabajando durante los últimos dos años para incluir a los videojuegos dentro del sistema educativo del país.

La empresa fue fundada en el 2017 por Delane Parnell y tiene su sede central en Santa Mónica, California.

El fundador de PlayVS ha dicho que la empresa ha establecido diferentes alianzas con diferentes publicadores de videojuegos que le permitirán integrar a los videojuegos dentro de los deportes de las escuelas secundarias.

Las escuelas que quieran estar dentro de PlayVS deben pagar una suscripción de $64. El cual es un pago usual que realizan los padres dentro de las secundarias en Estados Unidos.

