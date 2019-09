¡CONFIRMADO! SumaiL jugará junto a su hermano en este nuevo equipo

Después de varios días llenos de múltiples rumores sobre el destino final de Sumail ‘SumaiL’ Hassan por fin tenemos la respuesta final de en donde jugará la temporada 2019-20 del DPC.

El equipo se llama Quincy Crew y reunirá por primera vez, en el ámbito profesional, a los hermanos Hassan. El anuncio oficial se hizo mediante el Twitter de Jack "KBBQ" Chen quién fue el manager de Newbee durante su participación en The International 2019 donde fueron eliminados por el equipo peruano Infamous Gaming.

quincy crew assembled @SumaaaaiL @ccncdota2 @YawaR_YS @MSSDota @SVGDota , ready to begin this year's DPC journey with qualifiers looming. expecting org situation to be fully settled soon!