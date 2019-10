Dota 2 | ¡Este es la nueva alineación de Alliance!

Alliance anuncia su nuevo equipo tras perder a sus anteriores jugadores ante Team Liquid, La organización sueca de esports, Alliance, sufrió la salida de los antiguos miembros de su equipo dos días antes del cierre de las inscripciones para las invitaciones del Dota Pro Circuit 2019-2020.

Tras anunciarse los equipos invitados para la fase de clasificatorias cerradas para la MDL Chengdu Major se notó la ausencia de la organización sueca, que todavía no había confirmado alineación alguna. El anuncio de hoy pone a Alliance dentro de las clasificatorias al fichar a los jugadores de estaban registrados como 'Cool Team'.

Alliance tiene como objetivos no solo clasificar a The International 2020 que se jugará en Estocolmo, Suecia; busca ir con todo a ganarlo. El capitán del equipo será Adrian 'Fata' Trinks, quien hasta hace unos días estuvo jugando para Ninjas in Pyjamas y anteriormente en Team Secret,

"Estoy a la expectativa de representar a Alliance en la próxima temporada" dijo Fata "Pasar a la posición 5 como también ser el capitán es definitivamente un nuevo capítulo para mi, y estoy muy emocionado de ver cómo irá. Como equipo, vamos a practicar duro para tener un buen desempeño esta temporada y traer resultados positivos a nuestros fans - nuevos y antiguos."

La alineación de Alliance

La organización le da la bienvenida de vuelta a Linus 'LIMMP' Blomdin y a Simon 'Handsken' Haag, quienes ya habían jugado para Alliance durante aproximadamente un año entre el 2016 y 2017, y añade a tres nuevos jugadores para su organización.

Se los presentamos por orden de posiciones:

1) Nikolau "Nikobaby" Nikolov

2) Linus "LIMMP" Blomdin

3) Neta '33' Shapira

4) Simon 'Handsken' Haag

5) Adrian 'Fata' Trinks (Capitán)

El CEO de la organización, Jonathan 'Loda Berg comentó "Un nuevo capítulo para Alliance en Dota 2 empieza hoy. No será fácil, pero el trabajo duro no es extraño para nosotros. Finalmente quiero agradecer a todos ustedes - los fans - que hacen esto posible. Nos veremos en TI10 ;)."

(Redacción: Aaron "OmuBunta" Villalobos)