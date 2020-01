Dota 2 | ¡Mira todos los cambios en el Mapa por la actualización 7.24! [GALERÍA]

El parche 7.24 de Dota 2 llegó inmediatamente después de la victoria de Team Secret ante Evil Geniuses en la DreamLeague Season 13 Major, la actualización trajo una gran cantidad de cambios de jugabilidad y balance, además de interesantes cambios en el mapa de Dota 2.

¡Mira la galería de la nota para ver todos los cambios en el mapa de Dota 2!.

La versión 7.24 tuvo un listado de cambios, entre los mas importantes se encuentran los que modifican el terreno de juego o 'mapa' de Dota 2.

- Ahora en la fuente hay una Reserva de Items Neutrales. Los Items Neutrales ahora se guardan ahí en lugar de en el piso de la fuente. Hacer click derecho en un ítem disponible de la nueva interfaz moverá el ítem a tu reserva o Courier y podrá ser enviado a ti. Esta interfaz también mostrará el estado y lugar de todos los otros objetos que han caído.

- Se removieron los Shrines (Santuarios).

- Los Outposts se movieron a las junglas primarias.

- Se ajustó el orden de los arboles en el área cercana a la antigua zona de los Outpost.

- Se movió un campo mediano de neutrales de la jungla primaria de Dire a una locación cercana.

- Las Bounty Runes (Runas de recompensa) se movieron a las junglas secundarias.

The 7.24 Gameplay Update has been released https://t.co/5XeISzVhuu