League of Legends | Riot Games presenta una nueva imagen para Liga Latinoamericana 2020 [VIDEO]

Riot Games invitó a Líbero Esports a presenciar la inauguración de la Liga Latinoamérica 2020 de League of Legends y tuvo la gentileza de enviarnos a la Ciudad de México, al otro lado del continente americano para traerles una completa cobertura.

Representantes de la Liga Latinoamericana y sus principales figuras presentaron una nueva y renovada imagen, mucho más urbana, agresiva y disruptiva. Este cambio fue cuidadosamente diseñado por el equipo de Riot Games, respondiendo a la alocada y “picante” conducta de nuestra comunidad.

La premisa de esta nueva imagen es “Do it yourself” es decir, hazlo tú mismo. Esto con el motivo de enviar el mensaje de que cualquier jugador puede adueñarse de la marca y abrazarla en su estilo de vida. Esto se trasluce en la nueva tipografía, la cual fue conceptualizada con 5 cortes de cinta adhesiva y la utilización de pintura y spray a modo de graffitti.

La LLA es totalmente independiente en lo relativo a la gestión del torneo y ha decidido alejarse de la “solemnidad” que se tuvo anteriormente y favorecer colores fuertes y llenos de personalidad, la cual esperan que ecualice con la de los jugadores latinoamericanos.

Liga Latinoamericana Norte y Sur eran dos unidades independientes para cada región de América, sin embargo, recientemente se fusionaron y se pasó a celebrar como un único evento en el país vecino de Chile; sin embargo, gracias a una sociedad con TV Azteca, la LLA decidió mudarse completamente a la Ciudad de México, incluyendo sus empleados, oficinas y jugadores profesionales.

La predominante televisora mexicana TV Azteca y Cinemex realizaron una inversión conjunta de más de 2.5 millones de dólares para la creación de “ARENA”, el escenario dedicado a los esports con mayor valor de producción en toda américa latina.

“Arena” abrirá sus puertas durante toda la temporada de apertura y cada semana, 100 espectadores podrán presenciar en persona la más emocionante competición de esports de nuestra región e inclusive interactuar con los jugadores.

Después de la presentación de la liga, nos llevaron al game center de Arena, donde tuvimos la oportunidad de conversar con varias figuras de la escena. Si quieres ver las entrevistas completas y más sobre la LLA, sigue a Líbero Esports en todas redes.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!