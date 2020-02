Legendario equipo de Dota 2, Team Secret, ingresa a League of Legends

Una de las organizaciones de esports más importantes del mundo actualmente es Team Secret, que cuenta con equipos de Counter Strike, Dota 2, entre otros y ahora ha decidido incursionar en uno de los deportes electrónicos más famosos actualmente: League of Legends.

A través de su cuenta oficial de Twitter. La organización compartió un video en donde presentaban la adquisición del roster de Lowkey Esports. Un equipo de Vietnam que participó en la última edición del Worlds quedando entre los puestos 17 y 20 y que en su región quedó en segundo puesto de la edición de verano de la VCS.

El equipo está conformado por los siguientes jugadores:

Nguyen “Hani” Tuan – Top

Le Vo “KingJ” Dang – Top

Do Ngoc “DNK” Khai - Jungle

Nguyen Van “Artifact” Hau - Mid

Nguyen Phuoc “Celebrity” Long - ADC

Bui Nguyen “Venus” Quoc – Support

Team Secret is proud to announce a new Worlds-calibre League of Legends Team 👁



Now competing in the Vietnam Championship Series Spring Split 2020.



Join us as we welcome our new team and new fans, as we begin this journey together 🖤#SecretLOL



📺 https://t.co/I2MlqPUlR5 pic.twitter.com/v4rsDw216U