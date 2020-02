FIFA 20: Erling Haaland y las impactantes estadísticas del joven sensación en el videojuego

FIFA 20 | Realizar 7 goles en 3 partidos en la Bundesliga, es motivo de sobra para que todos los amantes del fútbol posen sus ojos en él. Erling Haaland viene deslumbrando con su racha anotadora, pues en sus primeros tres encuentros vistiendo los colores del Borussia Dortmund, el delantero noruego rompió un récord.

Los reconocimientos para el atacante de 19 años, pues al margen de los halagos recibidos por parte de grandes personajes del fútbol, se le ha sumado que, el FIFA 20 ha sacado una nueva presentación del jugador en su modo de juego Ultimate Team.

El videojuego de fútbol, coloca nuevas versiones de jugadores con sus características mejoradas cada vez que estos realizan una gran jornada. Sin embargo, también elige a los jugadores del mes en ligas como la inglesa y en este caso la Bundesliga, en la cual el noruego ha salido premiado con una ‘carta’ donde se ve la gran mejora de sus ‘stats’.

Si bien hace poco FIFA 20 lanzó una versión de ‘Futuras Estrellas’, donde se veía a Halaand con una presentación donde sus características se elevaban demasiado. Ahora en esta versión de ‘El Jugador del mes’ o en inglés. ‘Player of The Month’ (POTM), el delantero posee una calificación total de 89.

5⃣9⃣ minutes of play were enough for @ErlingHaaland

to snag the January #BundesligaPOTM😎



Now available via SBC @Bundesliga_EN | #FUT20 | @BlackYellow pic.twitter.com/qN0Pb088Tk