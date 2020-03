League of Legends: jugador de la LLA es despedido de su equipo después de ser acusado de abuso sexual

Hace unos días, la organización de League of Legends, Pixels Esports anunció que el jugador Steven “MadBlade” Araya Méndez, quien juega en la posición de Support, sería separado del equipo de forma definitiva.

Esto después de que el jugador fuera acusado de abuso sexual por una usuaria en Twitter que contó los momentos que vivió junto al jugador.

Quiero compartir con ud una situación que viví hace unas semanas con un player, ojala y pueda inspirar a cualquier chica o persona que haya pasado por cualquier abuso o acoso con alguien del medio o un "amigo" (como a mi me pasó) para que pueda hablar de eso, no están solxs. pic.twitter.com/kHgi7cD3e7

En las declaraciones, la usuaria conocida como Karyn_Flowers, cuenta como el jugador, que es su amigo como ella cuenta, le pidió salir pues quería hablar con ella.

Ella accedió, entonces tomaron un Uber para ir al cine, pero él se olvidó su billetera así que debieron volver a la casa del jugador. Ahí, él le dijo que de verdad necesitaba hablar.

Ella se sentó en la cama del jugador y él le pidió que lo abrazara. Ella lo hizo entonces este aprovechó para arrojarla sobre la cama y empezar a besarla.

Finalmente, ella logró soltarse y salió de la casa.

“Yo ya desesperada le dije que de verdad no quería, por que me estaba muriendo de miedo ...() Al final logré ir hacia la puerta y él como si todo lo que me había dicho y hecho no había pasado me dijo 'Nos vemos pronto va?' y me dio una nalgada”.