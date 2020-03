Dota 2: equipo ruso "forZe" disuelve su equipo por insultos en "pub"

Un caso muy raro ha pasado en la escena rusa de Dota 2, pues la organización disolvió a su equipo por comentarios inapropiados. Pero, más allá de los comentarios fue la influencia del sponsor que causó esta decisión, luego hubo comunicados y muchas declaraciones más.

ForZe hace disband a su equipo de Dota 2

Todo este problema se originó por el comentario de su jugador "19teen" en una partida pública (pub), que fue publicada por el YouTuber "TraVoMaN y fue utilizado como prueba:



Foto: vpgame

Para mala suerte de la organización forZe, uno de sus grandes patrocinadores "LukOil" se dio cuenta del hecho y les puso una multa de 1 millón de rublos (casi 44 mil soles o 12500 dólares). Este hecho llevó al disband del equipo de Dota 2 con un anuncio que publicaron:

"En base a los resultados del período de prueba, decidimos no firmar contratos permanentes con nuestra alineación de Dota 2 jugando bajo nuestro nombre.

ForZe eSports agradece a los fanáticos que apoyaron al equipo y se preocuparon sinceramente por nosotros. ¡Hiciste cada partido inolvidable!

No dejaremos la escena, sino tomaremos un descanso para reunir a un joven escuadrón prometedor. Nuestro objetivo es educar a los jugadores y superarlos en cada etapa del crecimiento del equipo. "



Foto: forZe comunicado

Debido al abrupto desenlace de la escuadra de Dota 2, el conocido caster de CIS "V1lat" comentó al respecto. Pues, mencionó que esta disolución de la escuadra por el comentario de 19teen solo fue una excusa para evitar pagar el salario completo del equipo.

"Si la información que me llega es correcta, entonces el club forZe, antes de romper con su escuadra de Dota, basado en este video, y uno de los jugadores que viola su principio, decidió multar a TODO el equipo por la mitad del salario, y enviar al equipo al infierno (aunque este video no se convirtió en una razón para despedirlos, simplemente se convirtió en una excusa para no pagar dinero extra) ".



Foto: comentario de V1lat en Telegram

Ante estas fuertes acusaciones, el CEO de forZe se manifestó al respecto explicando que los jugadores se sometieron a las "condiciones del contrato" cuando firmaron.

"Cumplimos totalmente con todos los acuerdos oficiales; los jugadores también recibieron salarios. Por nuestra parte, no hubo promesas falsas ni incumplimientos de las obligaciones contractuales. En ese momento, cuando el período de prueba estaba llegando a su fin, los jugadores querían reconsiderar las condiciones, pero sus deseos eran muy diferentes de los iniciales con los que acordaron y firmaron acuerdos con nosotros. Les hicimos una oferta de compromiso, se negaron.



El equipo sabía de nuestra decisión hace tres días. Ahora hay un proceso legal de terminación de contratos. No quiero sacar a "Santa Bárbara" de esta situación. Simplemente no estaban de acuerdo con la evaluación y las opiniones. En cualquier caso, ¡Agradecemos a los chicos y les deseamos éxito en el futuro! "



Foto: segundo comunicado de forZe

El reciente expulsado capitán del equipo de Dota 2 con forZe, VANSKOR, habló sobre el tema indicando que varias partes del comunicado de la organización no son ciertas.

"Casi todo en esta declaración no es cierta, no puedo decirlo todo de inmediato porque el acuerdo de confidencialidad (NDA) no nos lo permitirá. Debes redactar correctamente el texto para su publicación. La declaración original estaba lista hasta hoy, pero hoy hubo un ****** aún más grande y, por lo tanto, debe complementarse ".



Foto: Vanskor en Telegram

El equipo de Dota 2 volverá a ser la escuadra de "Gentleman". Bajo la organización forZe pudieron llegar al 5-6 puesto de StarLadder Minor S3 y ganaron la OMG.BET Cup 2. La escuadra está formada por:

1| Alexander "Gibkiy" Tkachenko

2| Egor "19teen" Lexutin

3| Stanislav "633" Glushan

4| Evgeniy "Chu" Makarov

5| Ivan "VANSKOR" Skorohod

