Los 10 prizepool más altos en la historia de los deportes electrónicos

El primer premio de Esports se entregó en 1997 cuando Dennis "Thresh" Fong ganó el Ferrari 328 rojo del desarrollador de Quake John Carmac. En 2006, Johan "Toxjq" Quick ganó un Rolex del campeonato WSVG Quake 4.

Esos fueron ciertamente notables en su tiempo. Pero los premios de hoy son lo suficientemente grandes como para que los jugadores puedan retirarse justo luegos de ganarlos.

Una gran parte de esto se debe a la popularidad del crowdfunding ya que los desarrolladores han comenzado a ofrecer artículos únicos en el juego a sus amplias bases de jugadores para aumentar el tamaño del premio total.

Valve, el desarrollador de Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive, es la compañía más exitosa en emplear el modelo en este momento. Su gran evento de Dota 2, The International, ha experimentado un tremendo crecimiento durante los últimos ocho años de competencia.

Aquí están los mayores premios en la industria. Pero debido a que Dota 2 y League of Legends constituirían la mayoría de los 10 principales, hemos dividido la lista en dos categorías separadas: el mayor grupo de premios en general por serie de torneo y los grupos de premios más grandes en la historia de los deportes electrónicos.

Total de premios acumulados por torneo

1) The International 9 - $ 34.3 millones

El campeonato mundial anual de Valve en Dota 2 ha batido el récord de premios de esports durante nueve años seguidos. Si bien ofrece un total de $ 1.6 millones en 2011 y 2012, desde 2013, el evento ha sido el ejemplo más exitoso de premios colectivos financiados por crowdfunding en la historia de los deportes electrónicos.

La iteración más reciente del evento, The International 9, ya está en marcha. Los equipos de todo el mundo están luchando por una porción de un pozo de premios de más de $ 33 millones.

2) Las finales de la Copa Mundial Fortnite 2019: $ 30.4 millones

Las primeras Finales de la Copa del Mundo Fortnite de Epic Games presentaron uno de los mayores premios en la historia de los deportes electrónicos.

El torneo inaugural se dividió en dos eventos principales. Kyle "Bugha" Giersdorf ganó $ 3 millones en las finales en solitario, mientras que David "aqua" W y Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen dividirán $ 3 millones por ganar las finales de dúo.

3) El Campeonato Mundial de League of Legends 2018 - $ 6.4 millones

Riot Games permitió a los fanáticos de League of Legends aumentar el premio total del evento mediante la compra de artículos en el juego por primera vez en 2017. Un año después, el premio acumulado aumentó a $ 6.4 millones en general, lo que lo convierte en el evento más grande en la historia del juego en términos de premios en metálico.

Invictus Gaming de China se llevó a casa $ 2.4 millones del premio acumulado después de derrotar al Fnatic de Europa por 3-0 en la gran final.

4) El Campeonato Mundial PUBG 2019 - $ 4 millones

El evento final de la temporada competitiva PUBG de 2019 contó con uno de los premios más grandes en la historia de los deportes electrónicos. En el Campeonato Mundial PUBG 2019, el equipo coreano Gen.G ganó la competencia y se llevó a casa $ 2.239.808 en ganancias.

El equipo tuvo una racha de victorias consecutivas en la temporada 2019, ganando torneo, después del torneo, de manera dominante. El Campeonato Global fue solo la guinda de la cima.

5) Fortnite Fall Skirmish Series - Clasificación de clubes - $ 4 millones

Fortnite: Battle Royale ha explotado en el último año. Para acompañar el éxito de la popular batalla real, Epic Games reveló $ 100 millones para los premios de torneos de esports en el primer año de juego competitivo. Una buena parte de ese dinero se otorgó a través de la serie Fall Skirmish Series - Clasificación del club.

El pozo de premios récord de Fortnite superará esta marca después de la Copa del Mundo el 28 de julio, donde habrá $ 30 millones en juego.

6) El Campeonato de Asia Dota 2 - $ 3 millones

Actuando como un precursor para el eventual circuito Dota 2 Major, el premio acumulado del Campeonato de Asia Dota 2 2015 de $ 3,057,000 solo supera a los Valve Majors en $ 57,000. Teniendo lugar en Shangai, China, el evento vio a la lista recién reunida de Evil Geniuses llevarse a casa el campeonato en una de las grandes finales más unilaterales en la historia de Dota 2. Vencieron a Vici Gaming por 3-0.

7) The Dota 2 Valve Majors - $ 3 millones

Aunque la estructura general de Dota 2 Majors ha cambiado significativamente desde su debut en noviembre de 2015, los dos primeros años de las Grandes Ligas ofrecieron un premio acumulado de $ 3 millones por evento. Dados sus premios sustanciales, los eventos fueron, aparte de The International, los torneos más grandes que tuvieron lugar en el circuito competitivo de Dota 2. De todos los equipos que han asistido a las Grandes Ligas, OG ha sido el maestro de la serie de torneos, ganando cuatro de las seis Grandes Ligas de Dota 2.

8) El Campeonato Mundial Smite 2015 - $ 2.6 millones

En el campeonato mundial inaugural de Smite, el pozo de premios general del torneo aumentó en $ 1.6 millones después de que Hi-Rez Studios implementara el crowdfunding. Teniendo lugar en el Centro de Energía Cobb de Atlanta, los ganadores, Cognitive Gaming, se llevaron a casa $ 1.3 millones, aproximadamente la mitad del pozo de premios.

9) El Campeonato Mundial Halo 2016 - $ 2.5 millones

Patrocinado en su totalidad por Microsoft Studios, la cartera de premios del Halo World Championship 2016 alcanzó un total de $ 2.5 millones. Con la élite mundial de Halo, CLG terminó llevándose a casa el evento, así como $ 1 millón.

10) El Campeonato de la Liga Mundial Call of Duty 2016 - $ 2 millones

Activision decidió subir la apuesta duplicando el premio total del Campeonato de la Liga Mundial Call of Duty 2016. Este torneo aún no ha sido superado por ningún otro evento en la historia del juego, y es la única entrada de Call of Duty en esta lista. El Campeonato de la Liga Mundial Call of Duty 2019 también contó con un pozo de premios de $ 2 millones este mes.

