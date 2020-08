Call of Duty: Modern Warfare y Warzone ya actualizaron su playlist

Infinity Ward, los desarrolladores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone acaban de comunicar que su más reciente playlist ya se encuentra activo en todas las plataformas donde estos juegos se encuentran disponibles. Ninguna descarga es requerida para ver lo nuevo que nos trae Call of Duty esta semana.

Today’s playlist update is rolling out now across all platforms!#ModernWarfare

- Gunfight 3v3 - Blueprint

- Bare Bones Moshpit

- Hardcore TDM and KC#Warzone

- Removes Plunder: Blood Money

- Adds Plunder Quads pic.twitter.com/NbuwEGlhgv