Dota 2: mira todos los memes que Team Secret le dedicó a OG después de vencerlos por la OMEGA League [FOTOS]

El día de hoy, Team Secret y OG se vieron las caras en una de las partidas más esperadas de la OMEGA League Dota 2 Europa División Inmortal. Si bien, la partida causó mucha expectativa, el resultado fue muy diferente a lo que muchos pensamos sucedería. Y es que, más allá de ser una partida pareja, Team Secret no tuvo piedad con los chicos de OG y los vencieron por 2-0 en 23 y 26 minutos de juego.

Si bien muchos quedamos inconformes con la partida, con lo que no quedamos nada inconformes es con los memes que el Community Manager de Team Secret, conocido por tener una rivalidad con los chicos de OG, dedicó después de que su equipo venciera sin muchas dificultades a los bi campeones de The International.

Nota: si quieres ver todos los memes, haz click en la flecha a la derecha de la imagen de portada.

La realidad, es que los memes empezaron antes de que iniciara la partida con este fotografía donde se puede ver la clara superioridad que Team Secret tiene sobre OG.

Mentally, I am here ✌️ pic.twitter.com/qOXmqktUkA — Team Secret (@teamsecret) August 28, 2020

El segundo meme que compartió el CM fue durante el primer juego en donde recalcó el abultado marcador que existía entre ambos equipos y donde cuestionó a OG si es que lo hacían "solamente por el meme".

4-20. You're just doing it for the memes, aren't you @OGesports? 😳 pic.twitter.com/sIbYtuNENF — Team Secret (@teamsecret) August 28, 2020

El tercer meme, y el favorito de la redacción, llegó finalizado el primer juego. Y es, un instructivo donde el CM de Team Secret le enseña a OG a hacer uso del Chat Wheel el cual, como se puede ver en los juegos, es spameado constantemente por OG cuando va ganando.

Hi @OGesports you seem to have lost your chatwheel, here's how you can find it: pic.twitter.com/bHGIzJ1SIT — Team Secret (@teamsecret) August 28, 2020

Durante el segundo juego no hubieron muchos memes, más que nada por lo rápido que terminó este juego, al igual que en el primer enfrentamiento. Esto quedó más que claro con la siguiente imagen.

Game 2 be like: pic.twitter.com/FduJMU5Ast — Team Secret (@teamsecret) August 28, 2020

Ya acercándonos al final de los memes, encontramos el clásico meme donde se comparan las carpetas que suelen guardar los CM en caso su equipo gane o pierda. Aunque, el CM de Team Secret parece estar muy confiado.

The "memes if we lose" folder was empty all along, just according to keikaku 🙏 pic.twitter.com/zPNK6Qw76N — Team Secret (@teamsecret) August 28, 2020

El último meme, sigue la tónica que se creó hace varios meses en donde se hace pensar que MidOne, actual carry de OG y ex mid laner de Team Secret, es en realidad un espía enviado por Puppey para sabotear a OG.

Fancy some Team Secret lore? Our Secret Agent M has been working overtime lately 🕵️ pic.twitter.com/9crk2mMqks — Team Secret (@teamsecret) August 28, 2020

