League of Legends: Rainbow 7 es campeón de LLA Clausura 2020 y viajará al Worlds 2020

La Liga Latinoamericana de League of Legends culminó el último fin de semana con la Gran Final del Clausura 2020 entre Rainbow 7 y All Knights. El favorito era el equipo de los caballeros, pues habían ganado la Apertura y dominado en los grupos del Clausura. Pero, esto no impidió que R7 muestre su máximo poder.

La serie al Mejor de 5 fue de infarto, vimos como All Knights estuvo con la delantera porque consiguió dos victorias y solo faltaba una para sellar el pase al Campeonato Mundial de League of Legends, Worlds 2020, que se ha confirmado va a celebrarse en septiembre en Shanghai, China.

La partida empezó a la hora pactada, 15:00 horas Perú, y muchos espectadores estaban asombrados por el nivel mostrado por All Knights al ganar los dos primeros juegos sin tantos problemas. Por otro lado, Rainbow 7 estaba preparando el todo o nada y despertó a tiempo para empezar su remontada.

El tercer encuentro estuvo a punto de campeonar All Knights, solo que la paciencia de Rainbow 7 surtió efecto en una jugada clave para hacer el comeback y seguir en carrera. La cuarta partida fue mucho mejor para Rainbow 7 que pudieron anticiparse a las jugadas de sus enemigos y ganar con gran ventaja este juego.

La quinta y definitiva fue cardíaca, porque R7 estaba ganando poco a poco ventaja, pero All Knights llegó a emparejar el marcador poco a poco. Una mala iniciación de los caballeros le dieron la oportunidad de ganar la partida a Rainbow 7 y ser los campeones de Latinoamérica.

R7 estará representando nuestra región en el Campeonato Mundial de League of Legends, Worlds 2020, que se jugará desde el 25 de septiembre en China con todos los protocolos de seguridad para evitar contagios por el covid-19.

Rainbow 7 estará en la fase previa llamada "Play-in" donde junto a otros 11 equipos serán puestos en grupos y solamente cuatro avanzarán a la siguiente fase con los campeones de otras regiones más poderosas de la Grieta del Invocador.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!