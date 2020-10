Dota 2: Jabz vuelve a Fnatic después de que fue separado del equipo hace un mes

Los meses restantes que quedan del año, serán de vital importancia para muchos equipos de Dota 2 pues, deberán formar un roster sólida para llegar de la mejor forma al reinicio del Dota Pro Circuit 2019-21. Uno de los equipos que ha venido haciendo varios cambios en su roster, es el equipo de SEA Fnatic que hace menos de un mes sorprendió a todos anunciando que Anucha "Jabz" Jirawong sería separado del equipo.

Como podemos recordar, el 9 de septiembre de este año Jabz anunció a través de su cuenta de Twitter que se encontraba en busca de un equipo pues había cortado su relación con Fnatic. Esto fue confirmado a través del Facebook del equipo de SEA.

Fnatic welcomes Nico "eyyou" Barcelon to our Dota 2 roster. The Filipino support will join us ending his one year break... Publicado por Fnatic Dota en Martes, 8 de septiembre de 2020

Esta noticia fue un balazo de agua fría para muchos pues Jabz es considerado como uno de los mejores jugadores de la región. Y tal parece que, Fnatic no tardó mucho en darse cuenta de esto pues resulta que, el día de hoy se anunció su regreso a la agrupación con base en Malasia.

After searching all over SEA, we've finally found the perfect person to replace @Jabzdota.



Welcome back @Jabzdota 😉 pic.twitter.com/z0UilpARMv — FNATIC (@FNATIC) October 13, 2020

Tal parece que, después de un mes de intensa búsqueda, Fnatic no logró encontrar un remplazo para Jabz y decidieron llamarlo nuevamente para que juegue de posición 4. Recordemos que, él dejó el equipo pues Dj no quería jugar de posición 5 por lo qué Jabz prefirió dejar el equipo al no sentirse cómodo jugando de Hard Support.

With the return of @Jabzdota to position 4, @DjardelJicko becomes our position 5 and captain of Fnatic Dota 2.



We are continuing our trial of offlane position players, and will be making more announcements soon. pic.twitter.com/Ot5aZuyyeb — FNATIC (@FNATIC) October 13, 2020

Como se lee en el segundo tweet. Jabz jugará de Romaer mientras que Dj jugará de Hard Support además de volverse el capitán del equipo. Con este regreso, el roster queda conformado de la siguiente forma:

Marc Polo Luis " Raven " Fausto

" Fausto Kam " Moon " Boon Seng

" Boon Seng Anucha " Jabz " Jirawong

" Jirawong Djardel Jicko B. "DJ" Mampusti

