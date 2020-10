Sergio 'El Kun' Agüero lanza equipo de deportes electrónicos [VIDEO]

El delantero del Manchester City Sergio 'El Kun' Agüero ha presentado el día de ayer su propio equipo de deportes electrónicos. Este desarrollo se produce después de que el futbolista empezara a realizar directos en Twitch durante la pandemia, alcanzando casi 2,5 millones de seguidores a la fecha.

Con el jugador internacional argentino mostrando claramente su amor hacia los videojuegos, no es de extrañar que haya seguido la pista de muchos otros futbolistas y haya lanzado su propio equipo de deportes electrónicos.

El equipo se llama KRÜ esports y, aunque no tenemos una confirmación sobre en qué juegos participará, el tweet de anuncio incluyó clips de Rocket League, Rainbow Six: Siege, League of Legends, Street Fighter V, Fortnite, Hearthstone. y Counter-strike: Global Offensive. OBviamante mostró algo de FIFA 21.

Agüero se une a la ola de futbolistas activos para formar sus propios equipos de deportes electrónicos, como M10 Esports de Mesut Ozil, Ellevens de Gareth Bale y No Fuchs Given de Christian Fuchs.

Adicionalmente cabe resaltar que otros ex jugadores internacionales de futbol como Ronaldinho y Ruud Gullit también han creado sus equipos de deportes electrónicos en los últimos años, por lo que no es nada nuevo ver ahora al Kun ingresar a este mundo.

En el sitio web oficial del equipo, Sergio Agüero tiene una declaración de misión que dice: Quiero que todos los que se unen a KRÜ amen lo que hacen, se sientan cómodos. Estimúlelos y ayúdelos a cumplir sus sueños. Lo que hacemos nos da la oportunidad de hacer feliz a mucha gente y todo esto me gusta mucho. Quiero que más personas en el mundo lo conozcan y lo disfruten como yo.

El sitio web oficial también tiene una cuenta regresiva con poco más de 29 días, tiempo que está corriendo hacia la cuenta en cero. seguramente cuando expire, podremos ver como Sergio 'El Kun' Agüero y el resto del equipo de KRÜ Esports compartirán más sobre los juegos en los que estarán participando.

