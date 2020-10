Mortal Kombat 11: mira el gameplay de Rambo - VIDEO

Los responsables de Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios y Warner Bros. Games, nos permiten echarle un vistazo a la forma en que John J. Rambo dará cuenta de sus adversarios en este conocido juego de peleas. Recordemos que hace unas semanas se reveló una versión "Ultimate" de este videojuego que llegará a PlayStation 4 y Xbox One con la posibilidad de hacerle upgrade a las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X.

John J. Rambo, el antiguo soldado de las Fuerzas Especiales, trae sus habilidades únicas de pelea al universo de Mortal Kombat, equipado con su icónico cuchillo de supervivencia para encuentros cercanos y su arco compuesto para blancos de largo alcance. Siendo un experto en el combate mano-a-mano, Rambo ataca con movimientos crueles y usa trampas para mantener a sus oponentes confundidos, combinados con su fuerza brutal para luchar contra cualquier "Kombatiente" que se meta en su camino

Gameplay de Rambo en Mortal Kombat 11

Dominic Ciancolo, director de doblaje e historia en NetherRealm Studios, comentó que tomaron inspiración de las tres primeras películas de la serie de Rambo – First Blood, Rambo: First Blood Part II y Rambo III- Sus diseñadores de gameplay buscaron captar la esencia de su particular estilo de combate. Es por esto que Rambo, al igual que en sus películas, se enfoca más en el sigilo que en el fuego armado.

Al ser un soldado entrenado con muchos años de experiencia, él utiliza el entorno como arma, desplegando una variedad de trampas que utilizan elementos como cables, troncos oscilantes y minas ocultas. Por supuesto, Rambo también es famoso por su habilidad con el cuchillo y el arco compuesto. Ambos son parte importante de su conjunto de movimientos y se utilizan de formas muy diferentes.

Los artistas visuales de NtherRealm trabajaron diligentemente para recrear la apariencia clásica de Rambo. Estudiaron cuidadosamente las primeras películas, cuadro por cuadro, para catalogar los detalles de su vestuario y armamento. Como parte de su trabajo, nuestro equipo de personajes reprodujo totalmente las dos apariencias icónicas de Rambo de First Blood: su apariencia de vagabundo al comienzo de la película y su apariencia de guerrilla del épico clímax de la película. El resultado final de su trabajo es asombroso. Rambo se ve como si llegara directamente de las películas originales a Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 11 Ultimate está programado para lanzarse mundialmente a partir del 17 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X y S, consolas Xbox One, Nintendo Switch, PC y Stadia. Adicionalmente, los propietarios de Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 11 Ultimate y los nuevos compradores de PS4 o Xbox One podrán tener acceso a las actualizaciones gratuitas para las versiones de su juego en PS5 o Xbox Series X|S sin costo adicional, brindando resolución dinámica en 4K, visuales mejorados, mejoras en tiempos de carga y más, disponibles en conjunto con el lanzamiento de Mortal Kombat 11 Ultimate.

