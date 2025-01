Dota 2: Thunder Predator jugaría torneo en Europa previo a The International 10 - VIDEO

En América, los dos torneos que se han anunciado son MobiusBet Maestros y la BTS Pro Series Season 7 . Aunque, hubo una cosa que llamó la atención de ambos torneos. Thunder Predator , uno de los equipos que representará al Perú en el Mundial de Dota 2 , no fue invitado a ninguno de estas competencias.

Si bien esto sorprendió a muchos seguidores del equipo del trueno, parece que la realidad detrás de todo esto es que Thunder Predator no estaría jugando ninguno de estos torneos porque habrían sido invitados a una competencia que se jugará en Europa.

"¿Si vamos a jugar la BTS? Hay otro torneo aparte. Vamos a jugar un torneo en Europa. Supuestamente. Pero va a ser en las fechas... en agosto. Mitad de agosto vamos a jugar un torneo allá en Europa. Si no me equivoco, van a ser todos los equipos que han sido invitados al TI"

En su transmisión en vivo, también se le escucha decir a Frank que "harán bootcamp 2 meses prácticamente" lo que significa que estarán en Europa hasta que se realice The International 10.

Durante la grabación, a Frank se le escucha decir en reiteradas ocasiones que todavía no hay nada confirmado. Por otro lado, esta grabación data del 23 de julio de este año. Hace 3 días.

Si revisamos el fan page de Thunder Predator, veremos que el día de hoy publicaron una fotografía bastante particular.

Foto: Thunder Predator

Como podemos leer en la sección de comentarios de la fotografía, Thunder Predator confirma que estarán jugando un torneo previo a The International 10 pero que no anunciaban nada porque todavía no podían.