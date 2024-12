Razer: entrevista a Khang Thai, Senior Global Esports Marketing de la compañía

Es una parte importante de nuestra visión sobre esports. El año pasado un artículo en un medio de prensa importante hablaba sobre cómo los jugadores jóvenes tienen carreras tan cortas. Ellos llegan a su pico a los 18 o 20 y se retiran antes de los 25. Yo pensé ¿a qué se debe? ¿por qué los jugadores no pueden competir durante sus 30? ¿Es posible? Luego de hacer una investigación, vimos que no existen compañías que realmente se tomen en serio este problema. Es común escuchar sobre jugadores jóvenes que son operados por síndrome del túnel carpiano y que luego no pueden competir al mismo nivel y es muy triste. Este es un campo que Razer puede liderar y por eso iniciamos "Champions Start From Within". Se trata de un repositorio de recursos para que los jugadores puedan jugar de una manera mas saludable, cuidar sus cuerpos no solo desde un punto de vista físico, sino también mental. Creo que todos sabemos que se experimenta mucho estrés y ansiedad al momento de jugar, no se duerme ni se alimenta de manera apropiada y no todos los equipos tienen acceso a un cocinero dedicado o a un entrenador. ¿Que se necesita para que mas jugadores rindan al máximo y optimicen su juego y a si mismos? De esa manera podrían llevar mas trofeos, más dinero a casa y tener una carrera larga.