Dota 2: Kaka forma equipo con Old Eleven para competir en el DPC

El support chino Kaka y el offlaner Old Eleven han decidido formar su propio equipo de Dota 2 para participar en el DPC , tras haber salido de Invictus Gaming y Vici , respectivamente.

Foto: Weibo

CTY anteriormente fue parte de EHOME, equipo con el que llegó al quinto-sexto puesto en The International 2015. Por otro lado, Setsu recientemente dejó Royal Never Give Up, que con su ayuda logró avanzar hasta el puesto 7-8 de TI9.