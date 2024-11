Dota 2: xNova revela quién podría ser el sucesor de Sommus

Somnus tiene una gran trayectoria como jugador profesional, ya que ha estado en dos regiones distintas y se ha codeado con algunos de los mejores pro players de su época. De hecho, ha llegado a instancias finales de The International, y siempre es codiciado por los grandes equipos de la escena competitiva. Sin embargo, según su compañero xNova, el capitán de Royal Never Give Up ya tendría un sucesor.