Thunder Predator: Pandaboo llega a 10 mil de MMR

Thunder Predator , que recientemente consiguió el primer puesto del Dota Pro Circuit en Sudamérica , es indudablemente uno de los mejores equipos de la región en la actualidad. La escuadra permaneció invicta a lo largo del certamen, y ya se perfila como uno de los favoritos para conseguir la eventual clasificación a The International 11 .

Foto: Thunder Predator

"Panda se consagra como el segundo posición cinco o hard support en llegar a la meta de 10 mil de mmr en Sudamérica", señaló una publicación de Thunder Predator en Facebook. "¡Felicidades Pandita! No olviden seguirlo en su fanpage, siempre está activo y es gosu".

A pesar de clasificar y participar en la ONE Esports Singapore Major , la escuadra quedó sin posibilidades de llegar a The International 10 debido a una serie de resultados discretos. Poco después, el roster terminó dejando la organización para unirse a TP.

Sin embargo, el pro player no es ajeno a las críticas, pues a principios del 2021 fue suspendido por Beyond the Summit tras realizar comentarios racistas en contra del canadiense Jubei de Black N Yellow.