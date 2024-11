Dota 2: Matthew confiesa que extraña a Oscar, pero no a hFn

"No lo digo porque el equipo esté mal ahora, sino como pata. Aquí cuando estábamos en Lima nos llevábamos de p..., pero ya como que cada uno su tiempo libre lo pasaba por separado. En Brasil con Oscar fue bien piola, salíamos a caminar y hablar, nos volvimos bien patas, la verdad", señaló.

Sin embargo, el "Gotto" también aseguró que no tiene los mismos recuerdos de hFn, que anteriormente ocupaba el lugar de Pakazs en el roster. El brasileño recientemente estuvo en la mira de los fanáticos peruanos por ser el mayor responsable de la salida de Yadomi de Wolf Team, y recibió críticas por su aparente trato hacia su ex-compañero.

Cuando uno de los seguidores de Matthew le preguntó si extrañaba a hFn, el support de Thunder Awaken respondió: "la verdad que no".

"Cuando nosotros decidimos kickear a mingatte, las opciones que teníamos en ese momento eran hFn y Mandy. Yo dije en ese momento para jugar con Mandy, pero los demás no querían jugar con él. Todos dijeron que entre ellos dos preferían a hFn. Yo no quería jugar con hFn, porque yo ya había jugado con él en Digital Chaos SA", anotó.

"Yo no quería jugar con él porque no me gustó como se comportó. Manouly, en esa época, nos dijo que William había cambiado, que ahora actúa mejor, que tiene mejor personalidad, y todos dijimos que preferimos jugar con hFn. Al comienzo se comportó de p..., fue muy profesional, nos llevamos muy bien. Yo creo que tuvimos muy buena relación con él, pero después poco a poco su parte 'rage' fue sobresaliendo poco a poco".