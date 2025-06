¿Se rinde ante el peruano? Gerard Piqué recibió un autógrafo de 'El Zeein' en un curioso momento

Gerard Piqué, junto con Ibai Llanos, es uno de los fundadores de la Kings League. Cuando el futbolista colgó los botines, encontró una manera muy lucrativa de reinventarse; pero recientemente, el español protagonizó un momento viral cuando El Zein, streamer y presidente de Persas FC, le regaló un autógrafo al otrora defensa del FC Barcelona.

El Zein firma autógrafo a Piqué

Lo que vemos en el clip es que vemos a Gerard Piqué observando su celular cuando, de pronto, pasa El Zein por su costado. Ambos no cruzan mirada, pero al peruano se le cae una hoja de papel, a lo que el español, en un gesto de educación se agacha para recogerlo.

Piqué se levanta y extiende la mano para devolverle la hoja al presidente de Persas FC, pero, en vez de coger el objeto, agradecer y seguir su camino, el influencer sudamericano sacó un lapicero de su pantalón para hacer una firma, como si se la diera a uno de sus fans.

El Zein hace su firma, saca el pulgar en gesto de aprobación para luego retirarse, tras lo cual Gerard Piqué observa la hoja, solo para luego quedar mirando al peruano que se alejaba en el horizonte.

Así reaccionaron las redes sociales

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar por el momento viral: "muy top", "a pesar de ser actuado, la cara de Piqué lo hace ver real", "se ve muy espontáneo todo", "creo que le quedó mejor a Will Smith, ja,ja, pero muy bueno", "me encanta", "si no fuese actuado, Piqué no lo recoge", "mi ídolo de hoy", "qué palta", "qué baje de pepa", "la cara de Piqué".