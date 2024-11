Pokémon GO: misiones y todo sobre la semana de la moda

La "Semana de la Moda" arrancó hoy, 21 de septiembre, en Pokémon GO . Durante los próximos días, los jugadores de este popular videojuego podrán encontrarse con varias novedades en lo que se refiere a la llegada de nuevas criaturas y misiones por completar.

Este año, la Semana de la Moda de Pokémon GO le da la bienvenida a "Furfrou", un Pokémon caniche de la sexta generación. Además, este evento trae el lanzamiento de "El Pokémon Melodía", una alternativa para los usuarios que no pudieron comprarse una entrada para el "GO Fest 2021" y querían tener en su PokéDex a "Meloetta".